NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Auch für Alphabet ist Analyst Thill positiv gestimmt, auch wenn die Bewertung das Aufwärtspotenzial begrenzen könnte. Sein Favorit ist jedoch Amazon./ck/ag;