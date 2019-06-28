Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 4’024 1.0%  Bitcoin 97’110 0.1%  Dollar 0.8019 0.5%  Öl 66.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis steigt über 4'000 Dollar - Anleger flüchten in den sicheren Hafen
Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie
Relief Therapeutics-Aktie: Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
US-Dollar gewinnt zu Euro und Franken - Das sind die Gründe
Suche...

AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

9.37
CHF
0.12
CHF
1.30 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2025 06:41:07

AIXTRON SE Neutral

AIXTRON
11.71 CHF -3.81%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die Lage mittelfristig günstiger sei, schrieb Craig McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens, jene für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 13 Prozent darunter./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.40 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15.01 € 		Abst. Kursziel*:
-10.70%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
14.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.06%
Analyst Name::
Craig McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?