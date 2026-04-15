AIXTRON 36.55 CHF 10.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Die höheren Jahresziele seien der starken Dynamik im Bereich Optoelektronik zu verdanken, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die zunehmend üppige Bewertung des Chipindustrie-Zulieferers limitiere jedoch weitere Kursavancen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.