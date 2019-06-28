Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIXTRON Aktie

9.37
CHF
0.12
CHF
1.30 %
28.06.2019
SWX
AIXTRON SE Hold

AIXTRON
11.71 CHF -3.81%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 15,50 Euro gesenkt. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Da in den nächsten zwei bis drei Quartalen keine wesentliche Erholung der Auftragslage in Sicht sei, erschienen die Konsensschätzungen für 2026 zu optimistisch. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 merklich nach unten./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
15.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14.10 € 		Abst. Kursziel*:
9.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.41%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

