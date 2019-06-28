AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 15,50 Euro gesenkt. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Da in den nächsten zwei bis drei Quartalen keine wesentliche Erholung der Auftragslage in Sicht sei, erschienen die Konsensschätzungen für 2026 zu optimistisch. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 merklich nach unten./rob/edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIXTRON SE
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
15.50 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
14.10 €
Abst. Kursziel*:
9.97%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
13.43 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.41%
Analyst Name::
Malte Schaumann
KGV*:
-
