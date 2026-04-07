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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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07.04.2026 10:26:34

Airbus SE Overweight

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen. Airbus steht auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
165.42 € 		Abst. Kursziel*:
36.02%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
165.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.57%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
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