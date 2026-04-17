Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der Luft- und Raumfahrtindustrie dürften im Erstausrüster-Bereich uneinheitlich ausfallen, schrieb Ken Herbert in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Im Rüstungssegment sowie in den Ersatzteil- und Wartungsgeschäften geht er von starken Ergebnissen aus. Höhere Treibstoffpreise und größere Unsicherheiten in der Lieferkette sollten das Aufwärtspotenzial der Sektoraktien in nächster Zeit begrenzen./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
225.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
174.62 €
|
Abst. Kursziel*:
28.85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
174.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.84%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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