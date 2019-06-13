|Kurse + Charts + Realtime
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen nach einer Senkung des Unternehmens-Umsatziels für 2025 von 2500 auf 2450 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Sandeep Deshpande sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie keinen Grund zur Sorge. So basiere die niedrigere Umsatzprognose auf dem konjunkturellen Gegenwind durch die US-Zollpolitik. Das Geschäftsmodell des Zahlungsabwicklers bleibe intakt; er gewinne zudem weiter Marktanteile./rob/mis/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’450.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’387.00 €
|
Abst. Kursziel*:
76.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’364.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79.57%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
|
14.08.25
|Adyen wird vorsichtiger - Aktie bricht ein (Dow Jones)
|
08.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.08.25
|EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.25
|Die Expertenmeinungen zur Adyen BV Parts Sociales-Aktie im Juli 2025 (finanzen.net)
|
25.07.25