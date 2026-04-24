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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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24.04.2026 08:57:36

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach dem angekündigten Zukauf des deutschen Start-up Talon.One mit einem Kursziel von 1240 Euro auf "Buy" belassen. Die Berliner Softwarefirma sei der erste Zukauf des Zahlungsdienstleisters überhaupt, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Adyen wolle so das Geschäft mit personalisierten Angeboten stärken, ohne die Zahlungsabwicklung zu verwässern. Zudem unterstütze der Kauf das Agentic-Commerce-Angebot. Mit Blick auf die Eckzahlen zum ersten Quartal erwartet Leitner, dass ein Nettoumsatzwachstum von 20 Prozent sowie die bestätigten Jahresziele am Freitag für einen Kursanstieg der Aktie sorgen sollten./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’240.00 €
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Hannes Leitner 		KGV*:
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