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Analysten-Einschätzungen 04.07.2026 13:14:00

Das halten Analysten von der Nike-Aktie im Juni

Das halten Analysten von der Nike-Aktie im Juni

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Nike-Aktie unter die Lupe genommen.

Nike
35.01 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen Juni haben 12 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 9 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 51,42 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 10,37 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 41,05 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.47,00 USD14,4929.06.2026
Bernstein Research80,00 USD94,8824.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.46,00 USD12,0623.06.2026
RBC Capital Markets50,00 USD21,8010.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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