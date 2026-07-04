Das halten Analysten von der Nike-Aktie im Juni

Im vergangenen Juni haben 12 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 9 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 51,42 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 10,37 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 41,05 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 47,00 USD 14,49 29.06.2026 Bernstein Research 80,00 USD 94,88 24.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 46,00 USD 12,06 23.06.2026 RBC Capital Markets 50,00 USD 21,80 10.06.2026

Redaktion finanzen.ch