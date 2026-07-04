Nike Aktie 957150 / US6541061031
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04.07.2026 13:14:00
Das halten Analysten von der Nike-Aktie im Juni
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Nike-Aktie unter die Lupe genommen.
Im vergangenen Juni haben 12 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 9 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 51,42 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 10,37 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 41,05 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|47,00 USD
|14,49
|29.06.2026
|Bernstein Research
|80,00 USD
|94,88
|24.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|46,00 USD
|12,06
|23.06.2026
|RBC Capital Markets
|50,00 USD
|21,80
|10.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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