Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
770.00CHF
10.00CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
13.11.2025 11:33:22
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1343.39 CHF -0.03%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Das Management habe die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) über alle Geschäftsfelder hinweg belegt, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. In einem sich stark und schnell ändernden Umfeld sei der Zahlungsdienstleister damit gut positioniert./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1’760.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’457.20 €
|
Abst. Kursziel*:
20.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’456.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.83%
|
Analyst Name::
Nooshin Nejati
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
|
11.11.25
|Adyen will weiter zweistellig und profitabel wachsen - Aktie im Plus (AWP)
|
11.11.25
|Adyen zielt auf mehr Marktanteile und höhere EBITDA-Marge für 2028 (Dow Jones)
|
31.10.25
|So stuften die Analysten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
31.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Adyen-Aktie höher: Zahlungsdienstleister übertrifft Erwartungen und bestätigt Prognose (AWP)
|
29.10.25
|Zahlungsdienstleister Adyen wächst kräftig - Aktie steigt (Dow Jones)
|
24.10.25