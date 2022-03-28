Adyen B.V. Parts Sociales 1343.39 CHF -0.03% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Das Management habe die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) über alle Geschäftsfelder hinweg belegt, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. In einem sich stark und schnell ändernden Umfeld sei der Zahlungsdienstleister damit gut positioniert./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.