Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

28.03.2022
03.12.2025

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1277.78 CHF 1.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die AKtie des Zahlungsabwicklers Adyen mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner analysierte die E-Commerce-Trends rund um Black Friday und Cyber Monday, die als Auftakt der jährlichen Shopping-Saison in westlichen Ländern, insbesondere in den USA, gelten. Leitner verzeichnete unter anderem einen starken Anstieg des Transaktionsvolumens, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’860.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’370.00 € 		Abst. Kursziel*:
35.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’371.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.67%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

