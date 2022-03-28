Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die AKtie des Zahlungsabwicklers Adyen mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner analysierte die E-Commerce-Trends rund um Black Friday und Cyber Monday, die als Auftakt der jährlichen Shopping-Saison in westlichen Ländern, insbesondere in den USA, gelten. Leitner verzeichnete unter anderem einen starken Anstieg des Transaktionsvolumens, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’860.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’370.00 €
|
Abst. Kursziel*:
35.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’371.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.67%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-