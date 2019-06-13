|Kurse + Charts + Realtime
15.08.2025 07:49:07
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1310.95 CHF 4.45%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1975 Euro belassen. Justin Forsythe verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Senkung des Umsatzziels für 2025 durch den Zahlungsabwickler wegen des schwierigen Wirtschaftsumfeldes. Der Experte warnte aber davor, die Entwicklung 2025 eins zu eins auf 2026 hochzurechnen./rob/mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 03:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’975.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’387.00 €
|
Abst. Kursziel*:
42.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’364.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.73%
|
Analyst Name::
Justin Forsythe
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
|
14.08.25
|Adyen wird vorsichtiger - Aktie bricht ein (Dow Jones)
|
08.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.08.25
|EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.25
|Die Expertenmeinungen zur Adyen BV Parts Sociales-Aktie im Juli 2025 (finanzen.net)
|
25.07.25