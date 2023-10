NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Sportartikel-Hersteller habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die vorherigen Prognosen aber weithin als zu konservativ angesehen worden seien, ist er sich nicht sicher, ob sich nun viel am Zeitplan und Ausmaß der mittelfristigen Erholung ändert./la/he;