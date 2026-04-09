ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 54 auf 69 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet mit einem soliden Bericht zum ersten Quartal, wie er am Donnerstagabend schrieb. Auch dürfte der Ausblick auf das Gesamtjahr unverändert bleiben. Die Konsenserwartungen seien derweil bereits deutlich gestiegen. Seine Prognosen passte er an die bessere Entwicklung in den Bereichen Elektrifizierung, Antriebstechnik und Automatisierung an,twa was durch den Verkauf des Robotikgeschäfts ausgeglichen werde. Vor diesem Hintergrund hob er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) von 2026 bis 2028 um durchschnittlich etwa 5 Prozent an./rob/ajx/ag;