Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’542 0.4%  SPI 20’498 0.5%  Dow 52’409 -0.2%  DAX 25’685 1.5%  Euro 0.9260 -0.1%  EStoxx50 6’202 1.3%  Gold 4’124 0.0%  Bitcoin 68’982 0.8%  Dollar 0.8248 0.0%  Öl 108.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Wachsende Skepsis bei Eutelsat-Aktie: SpaceX deckt Schwächen im Geschäftsmodell auf
Munich Re-Aktie fester: Vorstandsposten von Kopff wird nicht neu besetzt
UBS-Aktie fester: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Tesla-Aktie im Plus: Musk bestätigt Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX
Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Optimistischer für Treasury-Ergebnis 2026
Suche...
ETF Sparplan

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

71.64
CHF
0.68
CHF
0.96 %
15:57:36
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2026 14:18:45

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

ABB
71.67 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe solide Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und operative Marge hätten aber nicht ganz gehalten, was das Auftragswachstum versprochen habe./rob/mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
71.46 CHF 		Abst. Kursziel*:
11.95%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
71.67 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11.62%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:18 ABB Market-Perform Bernstein Research
10:22 ABB Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen