ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
71.22CHF
0.26CHF
0.37 %
11:23:48
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.10.2026 10:22:01
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Franken belassen. Die Kennziffern des Technologiekonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe die starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
71.10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6.89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
71.16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.81%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Vormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:28
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SLI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
20.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel: SLI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71.22
|0.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|
RBC Capital Markets
Richemont Outperform
|10:27
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|10:24
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy
|10:24
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|10:24
|
Jefferies & Company Inc.
Michelin Buy
|10:22
|
Deutsche Bank AG
Enel Hold
|10:22
|
Deutsche Bank AG
ABB Hold