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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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20.10.2026 10:46:45

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

ABB
70.61 CHF -5.33%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns hätten die anhaltende Dynamik im Bereich Rechenzentren unterstrichen, wo erneut ein prozentual dreistelliges Auftragswachstum verzeichnet worden sei, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie sei allerdings aufgrund von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
70.64 CHF 		Abst. Kursziel*:
13.25%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
70.61 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
13.29%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
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