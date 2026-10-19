ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns hätten die anhaltende Dynamik im Bereich Rechenzentren unterstrichen, wo erneut ein prozentual dreistelliges Auftragswachstum verzeichnet worden sei, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie sei allerdings aufgrund von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70.64 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70.61 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.29%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
11:07
|Bernstein Research: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält Market-Perform (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
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|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
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|09.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|19.11.25
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|Deutsche Bank AG
|10:46
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
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|Bernstein Research
|15.10.26
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|13.10.26
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Aktuelle Aktienanalysen
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ABB Hold
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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DZ BANK
KWS SAAT Kaufen
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ABB Market-Perform
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Bernstein Research
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