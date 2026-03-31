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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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31.03.2026 07:25:14

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

ABB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Er liege mit seiner Schätzung für das Auftragswachstum über der Konsensschätzung, schrieb Rizk Maidi in einem Ausblick am Dienstag. Der Bau von Datenzentren dürfte sich in der Sparte Elektrifizierung des Industriegüterherstellers positiv niederschlagen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
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ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
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27.03.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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26.03.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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