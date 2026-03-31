ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Er liege mit seiner Schätzung für das Auftragswachstum über der Konsensschätzung, schrieb Rizk Maidi in einem Ausblick am Dienstag. Der Bau von Datenzentren dürfte sich in der Sparte Elektrifizierung des Industriegüterherstellers positiv niederschlagen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62.18 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8.33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
62.04 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.13%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
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|Freundlicher Handel: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
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|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verbilligt sich am Montagnachmittag (finanzen.ch)
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|Handel in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
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|Bernstein Research
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|ABB Kaufen
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|02.02.26
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|Deutsche Bank AG
|30.01.26
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|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|07:25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|23.03.26
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Aktien in diesem Artikel
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