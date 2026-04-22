LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB nach der Vorlage von Zahlen von 67 auf 71 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Elektrifizierungszyklus sei so kraftvoll wie eh und je, schrieb George Featherstone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Bereich der Rechenzentren wüchsen die Aufträge prozentual dreistellig. Er resümierte daher ein starkes erstes Quartal - und hob seine Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) um bis zu 7 Prozent an./rob/tih/he;