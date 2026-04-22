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22.04.2026 20:23:33

ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

ABB
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB nach der Vorlage von Zahlen von 67 auf 71 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Elektrifizierungszyklus sei so kraftvoll wie eh und je, schrieb George Featherstone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Bereich der Rechenzentren wüchsen die Aufträge prozentual dreistellig. Er resümierte daher ein starkes erstes Quartal - und hob seine Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) um bis zu 7 Prozent an./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
76.72 CHF 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
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20:23 ABB Equal Weight Barclays Capital
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