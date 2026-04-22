ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB nach der Vorlage von Zahlen von 67 auf 71 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Elektrifizierungszyklus sei so kraftvoll wie eh und je, schrieb George Featherstone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Bereich der Rechenzentren wüchsen die Aufträge prozentual dreistellig. Er resümierte daher ein starkes erstes Quartal - und hob seine Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) um bis zu 7 Prozent an./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
71.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
76.72 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.46%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
76.77 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.52%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:59
|Aktien Schweiz weiter abwärts - ABB nach Quartalszahlen SMI-Tagessieger (Dow Jones)
|
17:58
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Handel: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Europa: STOXX 50 schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt (finanzen.ch)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|20:23
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|10:40
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:23
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|10:40
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|20:23
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|10:40
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76.72
|3.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:24
|
Barclays Capital
EssilorLuxottica Overweight
|20:23
|
Barclays Capital
ABB Equal Weight
|20:14
|
Bernstein Research
L'Oréal Market-Perform
|20:13
|
Jefferies & Company Inc.
L'Oréal Underperform
|20:12
|
Jefferies & Company Inc.
flatexDEGIRO Hold
|19:47
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|19:45
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform