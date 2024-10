NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Absatzvolumina seien niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie des Brauereikonzerns habe jedoch die Konsensschätzung übertroffen./edh/zb;