NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In der europäischen Konsumgüterbranche mit Nahrungs- und Getränkekonzernen sowie Herstellern von Haushalts- und Körperpflegeprodukten dürften sich die Volumina im vierten Quartal allmählich erholt haben. Hinsichtlich der Ausblicke auf 2024 sollte aber Vorsicht geboten sein. Weiter positiv beurteile sie den Subsektor der Brauereien, der die beste Kombination aus Gewinnwachstum und vernünftiger Bewertung biete. AB Inbev und Heineken sind hier ihre bevorzugten Aktien./ajx/edh;