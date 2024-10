NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Volumenseitig seien die Erwartungen verfehlt worden, doch dies werde überlagert von einer positiven Überraschung beim Gewinn je Aktie, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vorher habe es eine Debatte über Aktienrückkäufe gegeben. Diese seien nun angekündigt worden und dies in einem Umfang, der größer sei als von den meisten erhofft./tih/ajx;