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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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07.04.2026
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08.04.2026 07:41:18

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem Gespräch mit dem Brauereikonzern vor einiger etwaigen Stille-Periode wegen bald wieder anstehender Quartalszahlen aktualisierte Trevor Stirling am Dienstag sein Bewertungsmodell. Er berücksichtigte dabei auch Wechselkurseffekte. Seine Ergebnisschätzung je Aktie (EPS) in Euro stieg für die Geschäftsjahre 2026 und 2027. Seine Schätzung für das in US-Dollar ausgewiesene EPS 2026 und 2027 fiel, und damit auch sein US-Dollar-Kursziel. Es lautet nun 96 statt 97 Dollar./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
61.52 € 		Abst. Kursziel*:
34.92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
63.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.12%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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07.04.26 finanzen.ch Lohnende AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage? EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren eingebracht
31.03.26
 Analysten sehen bei AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Potenzial (finanzen.net)
31.03.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
24.03.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
17.03.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
10.03.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
03.03.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
28.02.26
 Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie (finanzen.net)
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07:41 AB InBev Outperform Bernstein Research
07.04.26 AB InBev Buy UBS AG
07.04.26 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
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