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Entwicklung des Investments 02.05.2026 19:43:08

So viel Wert wäre mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen

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So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Hedera Investoren gebracht.

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Gestern vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0.1861 USD gehandelt. Bei einem HBAR-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5’372.68 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.088100 USD), wäre die Investition nun 473.33 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 473.33 USD, was einer negativen Performance von 52.67 Prozent entspricht.

Bei 0.078263 USD erreichte HBAR am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net

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