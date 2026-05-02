So viel hätte eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr gekostet

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 01.05.2025 wurde Toncoin bei 3.205 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 31.20 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1.319 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41.17 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -58.83 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 1.202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Am 01.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.575 USD.

Redaktion finanzen.net