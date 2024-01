FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Daten zum Konsum von Bier in den USA im Dezember gestalteten sich für den Brauereikonzern durchwachsen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mf/bek;