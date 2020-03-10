AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
45.13CHF
-36.54CHF
-44.74 %
10.03.2020
SWX
25.09.2025 10:00:06
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Nicolai begründete dies am Donnerstag mit etwas gesunkenen Schätzungen und Bewertungsmultiplikatoren für den Brauereikonzern./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 05:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.12 €
|
Abst. Kursziel*:
43.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.97%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse