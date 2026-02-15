|APT-Investition im Fokus
|
15.02.2026 11:03:09
Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Aptos gebracht.
Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 6.109 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16.37 APT. Da sich der Wert eines Coins am 14.02.2026 auf 0.9865 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.85 Prozent verringert.
Bei 0.9246 USD erreichte APT am 11.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 02.03.2025 bei 6.749 USD.
Redaktion finanzen.net
