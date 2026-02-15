Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
APT-Investition im Fokus 15.02.2026 11:03:09

Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Aptos gebracht.

Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 6.109 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16.37 APT. Da sich der Wert eines Coins am 14.02.2026 auf 0.9865 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.85 Prozent verringert.

Bei 0.9246 USD erreichte APT am 11.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 02.03.2025 bei 6.749 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
