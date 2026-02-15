|Entwicklung im Blick
Wie viel Wert mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einer frühen Investition in Sui hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 3.561 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 280.81 SUI im Depot. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 1.029 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 288.85 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71.12 Prozent verringert.
Am 05.02.2026 erreichte SUI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.8819 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
