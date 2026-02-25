Britische Pfund - Schwedische Krone GBP - SEK
25.02.2026 08:30:59
Sweden Producer Prices Fall 2.0% In January
(RTTNews) - Producer prices in Sweden decreased for the third straight month in January, data from Statistics Sweden showed on Wednesday.
The producer price index fell 2.0 percent year-on-year in January, slower than the 2.7 percent decrease in December, which was the steepest fall in six months.
Prices for consumer goods alone declined 4.5 percent from last year, and those for capital goods dropped 3.5 percent. Meanwhile, prices for energy-related products rose 5.8 percent.
Excluding energy-related products, the producer price index decreased 3.6 percent.
On a monthly basis, producer prices rebounded 2.4 percent, following a 1.1 percent decrease in December.
Data showed that both import and export prices fell 7.4 percent and 7.7 percent, respectively, in January compared to a year ago.
Devisen in diesem Artikel
|GBP/SEK
|12.1971
|-0.0148
|-0.12
Börse aktuell - Live TickerHeimische Zahlenflut und anstehende NVIDIA-Bilanz: SMI wenig verändert erwartet -- DAX nimmt 25'000 Punkte ins Visier -- KI-Hoffnungen treiben Asiens Börsen - Nikkei mit neuem Rekord
SMI-Anleger dürften zur Wochenmitte zunächst die Füsse stillhalten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein leicht höherer Auftakt ab. An den Börsen in Asien dominieren am Mittwoch die Bullen.