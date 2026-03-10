|
10.03.2026 23:00:04
Japan Producer Price Data Due On Wednesday
(RTTNews) - Japan will on Wednesday release February figures for producer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
Producer prices are expected to rise 0.1 percent on month and 2.2 percent on year, moderating from 0.2 percent on month and 2.3 percent on year in January.
Malaysia will see January data for unemployment; in December, the jobless rate was 2.9 percent.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: SMI schliesst freundlich -- DAX beendet Handel kräftig im Plus -- US-Börsen gehen kaum verändert aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die US-Börsen zeigten sich unentschlossen. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.