SMI 13'510.7 0.8%  SPI 18'620 0.8%  Dow 48'739 0.5%  DAX 24'205 1.7%  Euro 0.9068 0.0%  EStoxx50 5'871 1.7%  Gold 5'141 1.0%  Bitcoin 56'651 6.1%  Dollar 0.7796 0.0%  Öl 82.5 0.7% 
Flughafen Zürich-Aktie: Vertrag mit Avolta vorzeitig verlängert
Bayer-Aktie gefragt: Glyphosat-Deal mit Klägern erhält vorläufige Genehmigung durch Gericht
Broadcom-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn deutlich gesteigert - Analystenschätzungen übertroffen
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Bitcoin im Abwärtstrend: Was den Krypto-Winter 2026 so besonders macht
05.03.2026 06:11:28

Australia Trade Surplus Declines

(RTTNews) - Australia's trade surplus declined in January due to the fall in exports, the Australian Bureau of Statistics reported Thursday.

The trade surplus fell to A$2.63 billion from A$3.37 billion in December. In the same period last year, the surplus totaled A$4.55 billion.

Exports of goods decreased 0.9 percent from the prior month. Net exports of goods under merchanting plunged 14.3 percent and general merchandise dropped 2.3 percent.

Meanwhile, imports increased 0.8 percent in January driven by the 46.8 percent surge in non-monetary gold imports.

Top-Rankings

Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
