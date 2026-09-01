Solar Overtakes Coal as China's Largest Power Source

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A massive Ukrainian drone attack at Russia’s Ust-Luga oil export terminal in the Baltic Sea has sparked a fire at the site as Ukraine continues to target Russian refineries and energy export infrastructure. Following a drone attack overnight, the Ust-Luga port sustained damage, and a fire broke out, Alexander Drozdenko, governor of the Leningrad region where the port is located, said on his Telegram channel on Tuesday. Later, he added that the fire had been extinguished and that there were no casualties. Russia shot down 52 drones during…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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