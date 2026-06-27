|Marktbericht zu Rohstoffen
|
27.06.2026 10:13:20
Rohstoffpreise am Samstagvormittag
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
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Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.080,83 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.080,83 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’044.05
|10’252.22
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’390.53
|3’179.90
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’425.45
|3’225.09
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|644.50
|596.70
|Goldbarren 250 g - philoro
|27’082.49
|25’874.92
|Silber CombiBar® 100 g
|277.26
|163.78
|Silber Maple Leaf 1 oz
|62.92
|46.39
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|1’743.72
|1’472.04
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