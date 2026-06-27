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Marktbericht zu Rohstoffen 27.06.2026 10:13:20

Rohstoffpreise am Samstagvormittag

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Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

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Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.080,83 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.080,83 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’044.05 10’252.22
Gold Krügerrand 1 oz 3’390.53 3’179.90
Gold Philharmoniker 1 oz 3’425.45 3’225.09
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 644.50 596.70
Goldbarren 250 g - philoro 27’082.49 25’874.92
Silber CombiBar® 100 g 277.26 163.78
Silber Maple Leaf 1 oz 62.92 46.39
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’743.72 1’472.04

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