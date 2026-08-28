Rohstoffpreise am Freitagmittag

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Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -0,10 Prozent auf 4.596,45 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.601,27 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 1,36 Prozent auf 70,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 69,27 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.888,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.846,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,30 Prozent.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 4,58 Prozent auf 1.403,00 US-Dollar, nach 1.341,50 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,04 Prozent auf 89,74 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 89,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,34 Prozent auf 83,25 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 83,53 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,91 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 0,97 Prozent auf 3,38 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,35 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,67 Prozent auf 3,40 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Kakaopreis um 3,78 Prozent auf 4.554,00 Britische Pfund. Am Vortag notierte der Kakaopreis bei 4.388,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 1,22 Prozent auf 5,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,10 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,56 Prozent auf 12,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,57 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:02 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,09 Prozent auf 330,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 330,20 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 12:59 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 2,03 Prozent stärker bei 0,69 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,38 Prozent.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,76 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,91 US-Dollar.

Nach 16,67 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Freitagmittag um 0,06 Prozent auf 16,68 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:10 Uhr steht ein Plus von 0,70 Prozent auf 113,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 113,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch