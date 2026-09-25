Rohstoffkurse am Vormittag

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Am Freitagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.278,68 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -0,14 Prozent auf 63,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 63,93 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.752,00 US-Dollar) geht es um 0,26 Prozent auf 1.756,50 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,45 Prozent auf 1.259,50 US-Dollar, nach 1.278,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,39 Prozent auf 106,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 106,60 US-Dollar.

Indes gibt der Ölpreis (WTI) nach. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 94,61 US-Dollar am Vortag auf 93,56 US-Dollar nach unten (--1,11 Prozent).

Indessen reduziert sich der Haferpreis um -1,30 Prozent auf 4,17 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 4,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 10:01 Uhr steht ein Minus von -1,75 Prozent auf 5,18 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 5,28 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,97 Prozent auf 13,05 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 13,18 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagvormittag nach. Um -1,22 Prozent auf 371,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 376,10 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,67 Prozent auf 0,66 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,31 Prozent auf 3,19 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,30 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Aufwind. Um 09:44 Uhr zieht der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,13 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 16,12 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,42 Prozent auf 125,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 124,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch