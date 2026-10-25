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25.10.2026 02:23:00
Gold, Öl & Co. in KW 43: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
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Inside ETF
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.