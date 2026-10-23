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23.10.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot steigt am Vormittag
Die Aktie von Home Depot zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 292,10 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 292,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'867 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 292,10 EUR. Bei 292,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 337,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 13,35 Prozent niedriger. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,59 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,28 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 47.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Am 16.11.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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