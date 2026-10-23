SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 210,35 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'272 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 210,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 213,55 EUR. Bisher wurden heute 119'794 SAP SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,14 Prozent hinzugewinnen. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 21.10.2026 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10.27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.08 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 präsentieren. Am 27.01.2028 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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