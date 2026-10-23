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23.10.2026 10:02:13
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Sika-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Sika-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Sika-Aktie an diesem Tag bei 215.90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.463 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 85.46 CHF, da sich der Wert eines Sika-Anteils am 22.10.2026 auf 184.50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.54 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Sika eine Marktkapitalisierung von 29.76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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