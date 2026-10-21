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Trumps Depot 21.10.2026 03:55:51

Bewegung im Trump-Depot: Über 500 August-Trades mit Fokus auf Aktien von Meta und SpaceX

Bewegung im Trump-Depot: Über 500 August-Trades mit Fokus auf Aktien von Meta und SpaceX

Trump meldet 517 Wertpapiergeschäfte für August. Besonders auffällig sind ein Meta-Aktienkauf und eine SpaceX-Anleihe, die er zwei Tage vor der Unterzeichnung einer neuen Raumfahrtdirektive erwarb.

  • Trumps Konten kauften am 21. August Meta-Aktien für bis zu 25 Millionen US-Dollar
  • SpaceX-Anleihen kamen zwei Tage vor einer Raumfahrtdirektive ins Depot
  • Das Weisse Haus betont, der Präsident steuere die Geschäfte nicht selbst

Eine neue Finanzoffenlegung von US-Präsident Donald Trump rückt die Aktie von Meta Platforms und Anleihen von SpaceX in den Blick: Unter 517 Wertpapiergeschäften im August stechen ein grosser Meta-Kauf und ein SpaceX-Investment kurz vor einer raumfahrtpolitischen Weichenstellung heraus.

Das geht aus dem Formular 278-T hervor, das die US-Ethikbehörde OGE veröffentlicht hat und über das CNBC zuerst berichtete. Nach einer Auswertung des Senders summierten sich die Käufe und Verkäufe auf rund 74 bis 273 Millionen US-Dollar, da die Formulare jede Position nur als Wertspanne ausweisen. Das hohe Handelstempo ist nicht neu. Bereits die Jahresoffenlegung für 2025 hatte mehr als 21'000 Transaktionen über acht Konten mit mindestens 858 Millionen US-Dollar erfasst, während Trump für 2017, sein erstes Amtsjahr, nur 86 Aktiengeschäfte gemeldet hatte.

Meta-Aktie: Kauf für bis zu 25 Millionen US-Dollar

Der grösste Einzelposten der Meldung datiert vom 21. August. An diesem Tag erwarben Trumps Konten Meta-Aktien im Wert von 5 bis 25 Millionen US-Dollar. Der Kauf war Teil einer breiteren Umschichtung: Zugekauft wurden am selben Tag Positionen von jeweils 1 bis 5 Millionen US-Dollar, unter anderem bei Chevron und Netflix. Auf der Verkaufsseite reduzierten die Konten Anteile von AMD (Advanced Micro Devices) in ähnlicher Grössenordnung und verkauften Aktien von NVIDIA für bis zu eine Million US-Dollar, nachdem sie dort vier Tage zuvor in gleicher Grössenordnung zugekauft hatten.

SpaceX-Anleihe: Kauf kurz vor neuer Raumfahrtdirektive

Beim zweiten Schwerpunkt fällt weniger die Grösse als das Timing auf. Am 18. August kauften Trumps Konten vorrangige unbesicherte Anleihen von SpaceX im Wert von 1 bis 5 Millionen US-Dollar, verzinst mit 5,35 Prozent und fällig im Juli 2031. Zwei Tage später unterzeichnete Trump ein Memorandum zur nationalen Sicherheit, das den Ausbau der US-Raumfahrtinfrastruktur vorantreiben soll. Bis 2030 sollen die Startanlagen des Landes mehr als 1'000 Starts und Wiedereintritte pro Jahr bewältigen können.

Bei der SpaceX-Aktie selbst war Trump bislang nur in kleinem Umfang engagiert. Im Juni, dem Monat des Börsengangs, und erneut im Juli meldete er Käufe von jeweils 15'001 bis 50'000 US-Dollar, im Juli standen dem kleinere Verkäufe gegenüber.

Interessenkonflikt? Das Weisse Haus verweist auf externe Verwalter

Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX zählt zu den grossen Auftragnehmern des Pentagon und übernimmt Starts für die NASA. Damit wird das zeitliche Zusammentreffen von Anleihekauf und Direktive zum heikelsten Punkt der Meldung. Das Weisse Haus erklärte am selben Tag, an dem CNBC berichtete, Trump lenke die Geschäfte nicht. Sprecher Davis Ingle zufolge wird das Portfolio über diskretionäre Konten und computergestützte Modelle verwaltet, ohne dass Trump oder seine Familie Einfluss auf Anlageentscheidungen nehmen könnten.

Für die Einordnung bleibt eine Unschärfe. Die Formulare ordnen jede Transaktion nur einer festen Wertklasse zu, der Meta-Kauf kann also ebenso 5 wie 25 Millionen US-Dollar betragen haben. Offen ist auch, wer die Gelder bewegt: Trumps Jahresbericht führt acht nur nummerierte Konten. CNBC brachte Ende Juli mindestens vier davon mit JPMorgan, Charles Schwab und UBS in Verbindung.

September-Offenlegung dürfte weitere Hinweise liefern

Aufschlussreich wird die Offenlegung für September. Sie wird zeigen, ob die Meta-Position weiter ausgebaut wurde und ob SpaceX nach der Anleihe auch auf der Aktienseite wieder an Gewicht im Depot gewinnt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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