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Stagnation voraus? 25.10.2026 01:32:00

Citi-Ausblick 2027: Grossbank identifiziert zentrale Risiken und Rat zur Depot-Absicherung

Citi-Ausblick 2027: Grossbank identifiziert zentrale Risiken und Rat zur Depot-Absicherung

Die Gewinne der Konzerne sollen 2027 weiter zweistellig wachsen, doch gerade in dieser Prognose erkennt Citi ein Risiko, das an den Börsen oft unterschätzt wird.

Siemens Healthineers
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  • Laut Citi kühlt das weltweite Gewinnwachstum 2027 deutlich ab
  • Rund 70 Prozent des Gewinnplus 2027 sollen aus dem Technologiesektor kommen
  • Historisch führten in solchen Phasen Qualität, Value, Gesundheit und Energie

Die Unternehmensgewinne dürften weltweit auch 2027 kräftig wachsen, doch die US-Grossbank Citigroup leitet aus genau dieser Prognose ein Warnsignal für Aktienanleger ab. Wie Investing.com aus der Studie der Bank berichtet, rechnet der Konsens nach einem erwarteten Gewinnplus von rund 35 Prozent im Jahr 2026 für 2027 nur noch mit 16 Prozent. Diese Abkühlung um rund 20 Prozentpunkte deutet nach historischen Regressionen der Citi-Analysten typischerweise auf seitwärts laufende Märkte hin. Hinzu kommt eine Abhängigkeit vom Technologiesektor, wie es sie an den Börsen kaum je gab. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie sich ein Depot gegen beide Entwicklungen wappnen lässt, ohne den Anschluss an weiter steigende Gewinne zu verlieren.

Warum 16 Prozent Gewinnwachstum zu wenig sein können

Die Ausgangslage wirkt zunächst komfortabel. Im Podcast "Research @ Citi Markets Edition", aufgezeichnet Mitte Oktober, verwies Beata Manthey, Head of European Equity Strategy bei der Bank, darauf, dass sich die Gewinnerwartung für 2026 seit Jahresbeginn um rund 20 Prozentpunkte erhöht hat, vor allem dank Technologie und Energie. Auch die Konjunktur spielte mit, denn nach Einschätzung der hauseigenen Volkswirte, auf die sich Manthey beruft, hat die Weltwirtschaft den Energiepreisschock seit Ende Februar gut verkraftet. Genau diese hohe Messlatte macht den erwarteten Rückgang der Wachstumsrate 2027 so auffällig.

Für ihre Einschätzung haben die Strategen laut Investing.com historische Phasen mit positivem, aber nachlassendem Gewinnwachstum untersucht. Im Schnitt legten globale Aktien in solchen Jahren rund 4 Prozent zu, der Median lag bei 10 Prozent, in zwei von drei Fällen stand am Ende ein Plus. Die Bank hebt allerdings vier deutliche Ausreisser nach unten hervor, darunter das Jahr 2000 mit dem Ende der Technologieblase und 2022 mit der scharfen Zinswende. Auffällig ist, wer in diesen Perioden die Kurse trug: Es waren die Gewinne, während die Bewertungen im Schnitt sanken. Eine Ausweitung der Multiplikatoren schliesst Citi zwar nicht aus, rechnet aber nicht mit ihr.

Technologiesektor liefert 70 Prozent des Gewinnplus

Das zweite Risiko liegt in der Zusammensetzung des Wachstums. Nach den Citi-Prognosen, die Investing.com wiedergibt, stammt 2026 rund die Hälfte des weltweiten Gewinnzuwachses aus dem Technologiesektor, 2027 sollen es etwa 70 Prozent sein, in den USA sogar rund 80 Prozent. Das wäre die zweithöchste Konzentration des Gewinnwachstums, die es je gab. Zum Vergleich: In den vergangenen 30 Jahren steuerte der jeweils stärkste Sektor im Schnitt nur etwa 40 Prozent bei. Wie empfindlich der Sektor reagiert, beschrieb David Groman, Senior Equity Strategist, im Podcast. Technologiewerte liefen 2026 zunächst hinterher, zogen dann kräftig an, korrigierten und erholten sich wieder, alles innerhalb eines Jahres.

Überraschend fällt der historische Befund der Studie aus. Citi findet kaum einen Zusammenhang zwischen der Konzentration der Gewinne und der Entwicklung des Gesamtmarkts. Sektoren mit überproportionalem Anteil am Gewinnwachstum schnitten in der Konzentrationsphase meist sogar besser ab als der Markt, erst im Folgejahr liess ihre relative Stärke üblicherweise nach. Daraus schliessen die Analysten, dass Technologieengagements auch 2027 vertretbar bleiben, selbst wenn die Stimmung rund um künstliche Intelligenz schwankungsanfällig bleiben dürfte. Folgt man dem Muster, wäre eher 2028 das Jahr, in dem die Sonderrolle des Sektors nachlassen könnte.

Zinsen, Ölpreis und Frankreich als Belastungsprobe

Neben den Gewinnen sprechen Manthey und Groman im Podcast drei Störfaktoren an. Die US-Notenbank Fed hat die Zinsen wieder angehoben, weltweit erhöhen laut Manthey erstmals seit Jahren mehr Notenbanken die Zinsen, als dass sie diese senken, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag im Oktober 2026 zeitweise deutlich über der viel beachteten Marke von 5 Prozent. Groman verweist auf Citi-Auswertungen bis in die 1970er Jahre: In den ersten drei Monaten nach einer ersten Zinserhöhung wackeln Aktien zwar häufig, nach sechs bis zwölf Monaten sieht die Bilanz jedoch ordentlich aus. Auch nach rund 30 Phasen stark steigender Renditen lagen Aktien drei Monate später im Plus, vor allem dann, wenn sich die Konjunktur verbesserte und die Inflation nachliess.

Bei der Geopolitik setzen die Rohstoffstrategen der Bank laut Groman mit rund 60 Prozent Wahrscheinlichkeit darauf, dass sich die Energieflüsse bis Ende 2026 normalisieren und Brent 2027 auf etwa 70 US-Dollar je Barrel fällt. Rund 30 Prozent entfallen auf ein Negativszenario, in dem die Störungen bis 2027 andauern. In Europa wiederum hat sich der Renditeaufschlag französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen nach Angaben von Manthey auf rund 140 Basispunkte ausgeweitet, den höchsten Stand seit der Eurokrise. Steigende Aufschläge belasten ihr zufolge vor allem Finanzwerte und binnenorientierte Branchen in Frankreich, französische Banken hält Citi im europäischen Vergleich für eher zu hoch bewertet. Im April 2027 steht zudem die Präsidentschaftswahl an.

Qualität, Gesundheit, Energie: Wo Citi historisch Schutz fand

Für die Positionierung liefert die Studie laut Investing.com konkrete Anhaltspunkte. In vergleichbaren Phasen nachlassenden Gewinnwachstums erkennt Citi fünf wiederkehrende Muster: Qualitätsaktien führten, Value schlug Growth, defensive Werte entwickelten sich besser als Zykliker, zwischen grossen und kleinen Unternehmen gab es kaum Unterschiede, und die Sektoren Gesundheit und Energie lagen vorn. Für 2027 deutet das aus Sicht der Bank auf eher defensive Marktstrukturen hin. Wer sein Depot danach ausrichtet, setzt auf Unternehmen mit stabilen Margen und soliden Bilanzen und mischt Gesundheitswerte bei. Im DAX zählen dazu etwa Siemens Healthineers und Merck. Klassische Ölkonzerne fehlen im deutschen Leitindex, hier führt der Weg eher über internationale Titel oder breit gestreute Branchenfonds.

Für den Fall einer geopolitischen Eskalation verweist Groman auf historische Erfahrungen: Rohstoffsektoren und defensive Werte sowie die Märkte in den USA und Grossbritannien hielten sich dann besser als Japan und die Schwellenländer. In Frankreich lohnt rund um die Wahl ein genauer Blick auf Finanzwerte und binnenorientierte Titel, denn französische Aktien schwankten Manthey zufolge um wichtige Wahltermine historisch stärker als europäische Vergleichswerte.

Ein Selbstläufer ist der defensive Kurs allerdings nicht. Citi selbst hält in der globalen Allokation, wie Manthey im Podcast zusammenfasste, an einer Mischung aus Wachstumswerten und Zyklikern fest und gewichtet die USA und Japan über. Laufen Technologiewerte 2027 so stark, wie es das historische Konzentrationsmuster nahelegt, könnte ein einseitig defensives Depot deutlich hinterherhinken. Zudem nähme ein Ölpreis um 70 US-Dollar, wie ihn das Basisszenario vorsieht, dem Energiesektor einen Teil seines Rückenwinds. Defensive Bausteine eignen sich nach dieser Lesart eher als Gegengewicht zum Technologieanteil denn als dessen Ersatz.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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