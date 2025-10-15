Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’431 -0.4%  SPI 17’147 -0.4%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9297 0.0%  EStoxx50 5’552 -0.3%  Gold 4’196 1.3%  Bitcoin 89’710 -1.1%  Dollar 0.7994 -0.2%  Öl 62.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
u-blox-Aktie im Fokus: Übernahme kommt voran - Käufer erfüllt Bedingungen
DroneShield präsentiert neue Softwareplattform - Aktie nach Rally dennoch unter Druck
Darum gibt der Dollar zum Franken und Euro nach
Suche...
200.- Saxo-Deal

Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2025 08:35:40

Salzgitter platziert Wandelanleihe auf Aurubis-Aktien für 500 Mio Euro

Salzgitter
26.84 CHF 26.43%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Salzgitter hat sich wie angekündigt mit einer Anleiheemission 500 Millionen Euro besorgt, um damit unter anderem sein Programm zur Herstellung von CO2-armem Stahl voranzutreiben. Die Schuldverschreibungen mit sieben Jahren Laufzeit werden mit 3,375 Prozent verzinst und können unter bestimmten Bedingungen in Aktien des Kupferkonzerns Aurubis umgewandelt werden, teilte das Stahlunternehmen mit. Insgesamt 3,4 Millionen Aurubis-Aktien oder etwa 7,6 Prozent des Grundkapitals am Hamburger Unternehmen aus dem Bestand von Salzgitter stehen dafür anfänglich zur Verfügung. Der Umtauschpreis wurde auf 145,80 Euro festgelegt. Durch eine zusätzliche Leerverkaufs-Platzierung wurde das Marktrisiko der Käufer der Schuldverschreibung abgesichert, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 02:36 ET (06:36 GMT)

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend tiefer
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kurseinbussen
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:36 Goldpreis steigt dritten Handelstag in Folge auf Rekordhoch
08:32 Autokonzern Stellantis will 13 Milliarden Dollar in USA investieren
08:27 Aktien Frankfurt Ausblick: Auf und Ab im Dax geht mit moderaten Gewinnen weiter
08:07 ROUNDUP 3: Hamas übergibt weitere Geisel-Leichen - Israel macht Druck
07:50 Chipsausrüster ASML bestätigt Ausblick - zurückhaltend für 2026
07:35 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:35 WDH/DAX-FLASH: Kleines Plus erwartet dank Hoffnungen auf US-Zinssenkungen
07:34 ROUNDUP: Nato berät nach Luftraumverletzung über bessere Abschreckung
07:20 DAX-FLASH: Kleines Plus erwartet dank Hoffnungen auf US-Zinssenkungen
07:04 ROUNDUP 2: Hamas übergibt weitere Geisel-Leichen - Israel macht Druck