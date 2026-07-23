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Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

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Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)

23.07.26
Lindt&Sprüngli-Aktie im Blick: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette (AWP)

Lindt&Sprüngli ist in den USA von einer aktivistischen Anwaltskanzlei verklagt worden.» mehr
23.07.26
23.07.26
23.07.26
21.07.26
21.07.26
21.07.26
20.07.26
13.07.26
07.07.26
06.07.26
29.06.26
23.06.26
23.06.26
22.06.26
17.06.26
17.06.26
15.06.26
08.06.26
01.06.26
25.05.26
18.05.26
11.05.26
04.05.26
27.04.26
20.04.26
17.04.26
Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte (AWP)

Schokolade ist wegen niedrigerer Kakaopreise zuletzt wieder etwas günstiger geworden - vor allem bei Eigenmarken von Discountern und Supermärkten. Nun ziehen auch Markenhersteller nach.» mehr
14.04.26
Lindt gewinnt gegen Aldi: Verbot für rote Schokoladenkugeln - Aktie schwächelt (AWP)

Das Handelsgericht des Kantons Aargau hat in einem Markenrechtsstreit zwischen Lindt & Sprüngli AG und Aldi Suisse AG entschieden» mehr
13.04.26
10.04.26
10.04.26
06.04.26
30.03.26
23.03.26
16.03.26
10.03.26
10.03.26
10.03.26
10.03.26