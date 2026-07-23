Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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zugeh. Wertpapiere
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
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23.07.26
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Lindt&Sprüngli-Aktie im Blick: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette (AWP)
Lindt&Sprüngli ist in den USA von einer aktivistischen Anwaltskanzlei verklagt worden.» mehr
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23.07.26
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Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
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23.07.26
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Lindt Aktie News: Lindt fällt am Mittag (finanzen.ch)
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23.07.26
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21.07.26
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21.07.26
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21.07.26
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20.07.26
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13.07.26
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07.07.26
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Dienstagshandel in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.ch)
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06.07.26
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29.06.26
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23.06.26
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23.06.26
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Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.ch)
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22.06.26
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17.06.26
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17.06.26
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15.06.26
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08.06.26
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01.06.26
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25.05.26
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18.05.26
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11.05.26
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04.05.26
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27.04.26
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20.04.26
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17.04.26
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Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte (AWP)
Schokolade ist wegen niedrigerer Kakaopreise zuletzt wieder etwas günstiger geworden - vor allem bei Eigenmarken von Discountern und Supermärkten. Nun ziehen auch Markenhersteller nach.» mehr
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14.04.26
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Lindt gewinnt gegen Aldi: Verbot für rote Schokoladenkugeln - Aktie schwächelt (AWP)
Das Handelsgericht des Kantons Aargau hat in einem Markenrechtsstreit zwischen Lindt & Sprüngli AG und Aldi Suisse AG entschieden» mehr
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13.04.26
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10.04.26
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10.04.26
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06.04.26
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30.03.26
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23.03.26
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16.03.26
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10.03.26
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10.03.26
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10.03.26
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SIX-Handel: SPI im Aufwind (finanzen.ch)
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10.03.26