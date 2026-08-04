Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Kraft Heinz Company-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Kraft Heinz Company-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Kraft Heinz Company-Papier bei 35.28 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investierten, hätten nun 283.447 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Aktie auf 26.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’488.66 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 25.11 Prozent.
Kraft Heinz Company war somit zuletzt am Markt 30.69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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