26.01.2026 09:01:00

Top Performance ETFs in der Woche 19. - 23. Januar 2026 an der SIX Swiss Exchange

ETF-Image

Zürich, 26.Januar.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 19..-23. Januar 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF26419210VanEck Asset Management B.V.USD12,85%
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF46325021Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD10,05%
VanEck Gold Miners UCITS ETF26419120VanEck Asset Management B.V.USD9,83%
L&G Gold Mining UCITS ETF4595666LGIM Managers (Europe) LimitedUSD9,58%
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating118175406HANetf Management LimitedUSD9,44%
Gold Miners Screened UCITS ETF111372653HANetf Management LimitedUSD9,38%
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)13937387BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD9,16%
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD Acc113690508VanEck Asset Management B.V.USD8,90%
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc141320639WisdomTree Management LimitedUSD8,68%
Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing130140721Amundi Luxembourg S.A.USD8,64%

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

