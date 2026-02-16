|Prognose angehoben
|
16.02.2026 11:03:00
Romande Energie-Aktie gefragt: Unternehmen erhöht Gewinnprognose für 2025 deutlich
Dank starkem zweiten Halbjahr und höherer Wasserkraftproduktion peilt Romande Energie für 2025 ein klar verbessertes operatives Ergebnis an.
Auf Stufe EBITDA rechnet die Gruppe neu mit einem bereinigten Ergebnis im Bereich von 145 bis 155 Millionen Franken und beim bereinigten EBIT im Bereich von 43 bis 48 Millionen.
Bis dato ging das Management davon aus, dass die um nicht-operative Faktoren bereinigten Zahlen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres zu liegen kommen werden. 2024 war ein bereinigter EBITDA in Höhe von 121 Millionen Franken und ein entsprechender EBIT von 23 Millionen erzielt worden.
Effizienz und Leistungssteigerung
Zum guten Geschäftsgang im zweiten Halbjahr hätten Effizienzmassnahmen und die Steigerung der Betriebsleistung wesentlich beigetragen, heisst es. Darüber hinaus habe man von einer gestiegenen Energieproduktion aus Wasserkraft und einem günstigeren Umfeld in der Energiebeschaffung profitiert. Mehr Energie lieferte etwa das Pumpspeicherkraftwerk Forces Motrices Hongrin-Léman.
Die definitiven Jahreszahlen werden am 31. März veröffentlicht. Diese enthalten dann auch den Beitrag der Alpiq-Gruppe, an der Romande Energie indirekt über die EOS Holding beteiligt ist. Zudem sollen die strategischen Prioritäten für die kommenden fünf Jahre erläutert und das Strategiepapier "Vision 2040" vorgestellt werden.Die Romande Energie-Aktie legt im SIX-Handel am Montag zwischenzeitlich 1,14 Prozent zu auf 44,20 CHF.
mk/uh
Morges (awp)
