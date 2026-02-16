SMI stabil -- DAX testet 25'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in Shanghai

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Montag nicht recht vom Fleck.

So ging der SMI mit einem zaghaften Plus von 0,05 Prozent bei 13'607,88 Punkten in die neue Handelswoche. Auch im weiteren Verlauf bewegt sich das Börsenbarometer in engen Bahnen.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex, nachdem sie die Sitzung 0,05 Prozent stärker bei 18'772,07 Zählern bzw. 0,02 Prozent fester bei 2'157,36 Stellen eröffneten.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Dabei markiert der Leitindex SMI gar ein neues Rekordhoch. Am Markt ist die Rede von einer Rotation aus bisher im 2026 gut gelaufenen Aktien in solche mit einer negativen Performance. Da am (heutigen) Montag in den USA der "Presidents' Day" begangen wird, bleiben die dortige Märkte geschlossen. Daher dürfte das Geschehen in ruhigen Bahnen verlaufen, Zudem wird in China wegen der "Goldenen Woche" zum Frühlingsfest sogar die ganze Woche nicht gehandelt. Ausserdem sind am Berichtstag auch Unternehmensergebnisse, die das Geschehen stärker beeinflussen könnten, Mangelware.

In den kommenden Tagen werden dann allerdings wichtige Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland veröffentlicht. In den USA stehen am Mittwoch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung und am Freitag die aktuellen Zahlen zum Wachstum und zum Teuerungsmass PCE im Fokus. Zudem werden hierzulande rund 20 an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen Geschäftszahlen 2025 vorlegen. Sie dürften sich dabei auch über ihre Geschäftsaussichten äussern. Im Fokus steht das Marktschwergewicht Nestlé am Donnerstag. Mit Amrize, Zurich und Sika werden weitere SMI-Firmen ihre Bücher öffnen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet am Montag einen weiteren Anlauf für die 25'000-Punkte-Marke.

So eröffnete der DAX die Sitzung am Montag 0,3 Prozent fester bei 24'988,61 Einheiten und verteidigt die Gewinne auch im Anschluss.

Am vergangenen Donnerstag war der Dax bis auf 25'239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords von gut 25'507 Punkten gekommen. Letztlich scheiterte jedoch dieser Ausbruchsversuch über die Charthürde im Bereich von 25'000 Punkten. Am Freitag verteidigte der DAX immerhin seine 21-Tage-Linie.

Insgesamt sieht es nach einem ruhigen Wochenbeginn aus. In den USA ist am Montag Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Handelsplätzen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes. Von konjunktureller Seite kommen erst im weiteren Wochenverlauf wieder wichtige Impulse aus den USA und aus Europa.

Der zum Wochenanfang geschlossene US-Markt dürfte für viele eine willkommene Erleichterung bedeuten, nachdem in der Vorwoche die Sorgen wegen KI heftige Schwankungen mit sich gebracht hätten, erläuterte Analyst Matthew Britzman vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.

WALL STREET

An der Wall Street präsentierten sich uneinheitlich.

Der Dow Jones bewegte sich überwiegend in der Gewinnzone, gab zum Handelsschluss einen Grossteil der Gewinne aber wieder ab und gewann letztlich noch 0,10 Prozent auf 49'500,93 Punkte.

Der NASDAQ Composite neigte in der zweiten Sitzungshälfte unterdessen zur Schwäche und rutschte um 0,22 Prozent auf 22'546,67 Zähler ab.

Am US-Aktienmarkt ist am Freitag eine Erholung von den deutlichen Vortagesverlusten nicht geglückt. Risiko raus, schien das Motto der Marktteilnehmer vor dem verlängerten Wochenende zu lauten. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Ein im Januar geringerer Anstieg der Inflation als erwartet gab am Freitag zwar etwas Hoffnung auf sinkende Zinsen, half dem Aktienmarkt aber letztlich nicht wirklich.

Am Vortag hatten schon erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen grosser KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen präsentierten sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So gibt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise 0,24 Prozent nach auf 56'806,41 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite aufgrund des chinesischen Neujahrsfest geschlossen.

In Hongkong gewann der Hang Seng letztlich 0,52 Prozent auf 26'705,94 Zähler. Hier fand lediglich ein verkürzter Handel statt.

In der vergangenen Woche ging es nach überwiegend erfolgreichen Tagen vor dem Wochenende nach unten. Belastend wirken weiterhin Ängste vor disruptiven KI-Anwendungen. Die am Freitagnachmittag vorgelegten US-Inflationsdaten könnten in der neuen Woche hingegen leicht stützend wirken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires