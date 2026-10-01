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01.10.2026 09:01:00

Top Performance ETFs im Monat September 2026 an der SIX

ETF-Image

Zürich, 01.Oktober.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben im Monat September 2026 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Accumulation52665507Amundi Luxembourg S.A.USD10,85%
VanEck Semiconductor UCITS ETF57720860VanEck Asset Management B.V.USD10,76%
Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF USD Acc149146085Global XUSD10,60%
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)2308884BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD9,92%
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc45203121Amundi Luxembourg S.A.EUR9,72%
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist53842372Amundi Luxembourg S.A.EUR9,72%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc112824616BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD9,72%
BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD Cap35025327BNP Paribas Asset Management LuxembourgUSD9,49%
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc59689388WisdomTree Management LimitedUSD8,36%
L&G Metaverse ETF USD Acc120608546LGIM Managers (Europe) LimitedUSD7,70%

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Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.

Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.

Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

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