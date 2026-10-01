|
01.10.2026 09:01:00
Top Performance ETFs im Monat September 2026 an der SIX
Zürich, 01.Oktober.2026 09:00
Die folgenden Top ETFs haben im Monat September 2026 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Accumulation
|52665507
|Amundi Luxembourg S.A.
|USD
|10,85%
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|57720860
|VanEck Asset Management B.V.
|USD
|10,76%
|Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF USD Acc
|149146085
|Global X
|USD
|10,60%
|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)
|2308884
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|9,92%
|Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc
|45203121
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|9,72%
|Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist
|53842372
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|9,72%
|iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc
|112824616
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|9,72%
|BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD Cap
|35025327
|BNP Paribas Asset Management Luxembourg
|USD
|9,49%
|WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc
|59689388
|WisdomTree Management Limited
|USD
|8,36%
|L&G Metaverse ETF USD Acc
|120608546
|LGIM Managers (Europe) Limited
|USD
|7,70%
Abonnieren Sie den ETF Marktreport hier und erfahren Sie regelmässig alles über die Entwicklung im ETF Segment.
Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall
smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.
Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.
Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside ETF
ETF-Finder
Meistgelesene Nachrichten
ETF Kategorien
|Alternative Investmentfonds
|Aktienfonds
|Immobilienfonds
|Sonstige Fonds
Grösste ETF Gesellschaften
|Amundi ETF
|Invesco
|ComStage
|db x-trackers
|iShares plc
|Lyxor AM
|UBS ETF
|State Street SPDR
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX starten in Rot -- Nikkei beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt eröffnen am Donnerstag mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag erneut positive Vorzeichen.