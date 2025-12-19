Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
19.12.2025 14:49:00
Mercedes-Benz-Aktie höher: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Scope hat den Daumen über die Bonitätsbewertung von Mercedes-Benz gesenkt.
Scope sieht ein schwächeres Risikoprofil bei Mercedes. Die Agentur hat ihre Erwartungen für das EBTIDA in diesem und im kommenden Jahr gesenkt und sieht Unsicherheiten im Hinblick auf eine schnelle Erholung der Margen. Gleichzeitig verfüge Mercedes nach wie vor über eine starke Wettbewerbsposition dank des Wiedererkennungswertes der Marke und eines stark diversifizierten Produktportfolios im Premium-Segment, so Scope weiter.
Im XETRA-Handel notiert die Mercedes-Aktie zeitweise 0,32 Prozent höher bei 59,87 Euro.
DOW JONES
