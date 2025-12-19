Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick stabil 19.12.2025 14:49:00

Mercedes-Benz-Aktie höher: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt

Scope hat den Daumen über die Bonitätsbewertung von Mercedes-Benz gesenkt.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das Rating auf "A" von "A+" gesenkt. Den Ausblick hob sie auf stabil von negativ an.

Scope sieht ein schwächeres Risikoprofil bei Mercedes. Die Agentur hat ihre Erwartungen für das EBTIDA in diesem und im kommenden Jahr gesenkt und sieht Unsicherheiten im Hinblick auf eine schnelle Erholung der Margen. Gleichzeitig verfüge Mercedes nach wie vor über eine starke Wettbewerbsposition dank des Wiedererkennungswertes der Marke und eines stark diversifizierten Produktportfolios im Premium-Segment, so Scope weiter.

Im XETRA-Handel notiert die Mercedes-Aktie zeitweise 0,32 Prozent höher bei 59,87 Euro.

DOW JONES

